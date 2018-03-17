В аварии в Татарстане пострадали шесть человек

"В результате аварии травмы получили оба водителя. Также травмы различной степени тяжести диагностированы у четверых пассажиров автомобиля Kia — мужчины 1981 года рождения, женщин 1982 и 1983 года рождения, и 12-летней девочки. Все они доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, 16 марта в 20.00 на пятом километре автодороги Челны-Сарманово водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь в направлении Набережных Челнов, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Kia Spectra.