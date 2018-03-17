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В аварии в Татарстане пострадали шесть человек
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При ДТП в Татарстане пострадали пятеро взрослых и ребенок 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Шесть человек, в том числе 12-летняя девочка, пострадали в аварии в Татарстане, они доставлены в больницу, сообщается на сайте регионального МВД в субботу.
Согласно сообщению, 16 марта в 20.00 на пятом километре автодороги Челны-Сарманово водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь в направлении Набережных Челнов, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Kia Spectra.
"В результате аварии травмы получили оба водителя. Также травмы различной степени тяжести диагностированы у четверых пассажиров автомобиля Kia — мужчины 1981 года рождения, женщин 1982 и 1983 года рождения, и 12-летней девочки. Все они доставлены в больницу", — говорится в сообщении.
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