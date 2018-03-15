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СК: В Башкирии от обморожения погибла пенсионерка, начата проверка
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СК: В Башкирии от обморожения погибла пенсионерка, начата проверка 

Новости Рязани 15 марта 2018
Фото: Новости Рязани
По факту обнаружения тела пенсионерки с признаками обморожения следователи начали проверку.
Как сообщили ToDay News Ufa в СК Башкирии, вечером 7 февраля текущего года в деревне Нижний Чат Янаульского района Башкирии в одном из домов обнаружили тело 66-летней женщины. В доме с печным отоплением соседка обнаружила тело односельчанки, страдавшей при жизни тяжелым неврологическим заболеванием.
По предварительной причине смерть женщины наступила вследствие переохлаждения.
На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти пенсионерки.
Фото: pixabay.com
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