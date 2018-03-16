Электропоезд столкнулся с автомобилем в Москве

Электропоезд столкнулся с автомобилем на перегоне МЖД Кунцево-Усово

"Сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом №6906, следовавшим по маршруту Усово-Москва", — говорится в сообщении. Электропоезд столкнулся с автомобилем, нарушившим правила дорожного движения на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства.

"В 9:33 железнодорожники убрали автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту… в результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом", — отмечает пресс-служба. По данным ведомства, машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, в результате чего машину отбросило на пути.

Сейчас сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы поезда прибывали на место назначения с минимальным отставанием от графика.