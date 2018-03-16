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Электропоезд столкнулся с автомобилем в Москве
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Электропоезд столкнулся с автомобилем на перегоне МЖД Кунцево-Усово 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Электропоезд столкнулся с автомобилем, нарушившим правила дорожного движения на путях перегона Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня в 08.58 на однопутном перегоне Кунцево-Усово Белорусского направления Московской железной дороги водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал перед близко идущим пригородным поездом №6906, следовавшим по маршруту Усово-Москва", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, машинист поезда подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, в результате чего машину отбросило на пути.
"В 9:33 железнодорожники убрали автомобиль с путей, и поезд продолжил движение по маршруту… в результате происшествия три электрички следуют по маршруту с увеличенным интервалом", — отмечает пресс-служба.
Сейчас сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы поезда прибывали на место назначения с минимальным отставанием от графика.
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