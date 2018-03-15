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Гуляющего по стройке рабочего насквозь пронзил штырь
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Гуляющего по стройке рабочего насквозь пронзил штырь 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Cover Asia Press
Индийский строитель поскользнулся и упал на груду стальных стержней, в результате чего один из них пронзил его тело. Об этом сообщает The Daily Mail.
33-летний Салим Шейх (Salim Sheikh) находился на первом этаже строящегося здания. По данным издания, стержень вошел в него в районе паха. Другой конец штыря вышел из шеи. Сканирование тела показало, что стержень повредил тонкую кишку, ободочную кишку, печень, диафрагму и легкие. Несмотря на все это, сердце оказалось не задето.
Хирурги в течение пяти часов извлекали стержень из тела пострадавшего. Оказалось, что длина штыря составляла около 130 сантиметров. Позднее один из врачей рассказал, что Шейху повезло: конструкция не затронула жизненно важные органы, в том числе брюшную полость, мочевой пузырь или почку.
Отмечается, что мужчине пришлось преодолеть 165 километров дороги со стержнем внутри, чтобы добраться до больницы. На данный момент он уже переведен в общий покой.
В феврале сообщалось, что британский рабочий получил обширные ожоги лица и тела, а также серьезный перелом позвоночника после того, как упал на раскаленный асфальт. Будучи на работе, он не заметил приближающегося грузовика, который толкнул его на свежее дорожное покрытие.
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