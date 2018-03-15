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Мужчина получил 11 лет колонии за экстремизм
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В Челябинске мужчина получил 11 лет колонии за экстремизм 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд приговорил жителя Челябинска к 11 годам колонии строгого режима за организацию экстремистской ячейки, где ее члены обучались владению оружием и работе с взрывчатыми веществами, сообщила в четверг пресс-служба управления ФСБ по региону.
По данным УФСБ, неработающий молодой человек, приверженец анархо-синдикалистической идеологии, организовал в Челябинске под видом военно-спортивного клуба экстремистскую ячейку. Став ее лидером, он вовлекал в нее молодых людей, в том числе и военнослужащих, которые обучались обращению с огнестрельным и холодным оружием, взрывчатыми веществами, вооруженному сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов при задержании.
Так, по месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций. Кроме того, сам организатор занимался сбытом наркотических средств в Челябинске для содержания своего сообщества, добавляет пресс-служба.
"Тракторозаводский районный суд Челябинска признал виновным жителя Челябинска… Суд, учитывая деятельное раскаяние подсудимого, назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "организации экстремистского сообщества", "незаконном приобретении, хранении, перевозке боеприпасов, совершенные организованной группой", "незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере", уточняется в сообщении.
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