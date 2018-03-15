Мужчина получил 11 лет колонии за экстремизм

"Тракторозаводский районный суд Челябинска признал виновным жителя Челябинска… Суд, учитывая деятельное раскаяние подсудимого, назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", — говорится в сообщении.

Так, по месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций. Кроме того, сам организатор занимался сбытом наркотических средств в Челябинске для содержания своего сообщества, добавляет пресс-служба.