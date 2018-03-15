В Новой Зеландии обнаружился «токсичный след» России

Times: в Новой Зеландии тоже обнаружился токсичный след России — десятилетней давности

Новозеландская полиция инициировала проверку в связи с заявлениями «бывшего шпиона КГБ» Бориса Капричкова, который в интервью одному из британских телеканалов поведал, что более десяти лет назад его пытались отравить «российские агенты» — так же, как это, по версии Великобритании, случилось с россиянином Сергеем Скрипалём, пишет The Times.

По данным газеты, господин Капричков, который в настоящий момент проживает под другим именем в Великобритании, но в течение года с небольшим до октября 2007-го жил в Новой Зеландии, рассказал, что во время поездки туда он столкнулся с «незнакомцем, который бросил ему в лицо какое-то вещество».

«Я просто шёл, нёс сумку и смотрел налево от себя в окна магазинов — но заметил боковым зрением, что ко мне подошёл какой-то человек. Выглядел он как обыкновенный попрошайка, — цитирует двойного агента The Times. — Он попытался схватить мою сумку, а затем я почувствовал, что мне в лицо бросили какую-то пыль, а этот попрошайка просто ушёл. Я прошёл ещё где-то 1500 метров, а потом у меня началось головокружение и я чуть было не потерял сознание. Меня прошиб пот. Позже, вечером, у меня начался насморк».

Как отмечается в статье, господин Капричков обратился к врачу, который диагностировал у него грипп. Однако позже у него выпали все волосы на теле, и он похудел на 30 кг, подчёркивается в материале.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, ранее уже выразившая солидарность с Великобританией в связи с «отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери при помощи нервно-паралитического отравляющего вещества», в среду заявила, что консультируется с соответствующими правительственными агентствами, пытаясь выяснить, что им известно о нападении на Капричкова.

«Мы в настоящее время изучаем наши документы, дабы понять, какая информация о господине Капричкове у нас может иметься. Учитывая исторический характер этого дела, на выполнение этой задачи, скорее всего, потребуется какое-то время», — отметила Ардерн.

По данным The Times, господин Капричков, состояние которого с момента нападения уже стабилизировалось, также рассказал в своём интервью, что пять недель назад получил от российского ФСБ предупреждение о том, что он лично, Сергей Скрипаль и другие люди «станут мишенями».