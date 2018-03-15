Похититель велосипедов получил семь лет колонии

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В Екатеринбурге похитителя велосипедов приговорили к семи годам колонии 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к семи годам колонии местного жителя, который похитил свыше 30 велосипедов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе отделения по связям со СМИ управления МВД (УМВД) Екатеринбурга.
"Кировский районный суд вынес обвиняемому приговор, в соответствии с которым мужчина признан виновным в совершении преступлений по статье УК РФ "Кража". По версии следствия, он похитил 34 велосипеда, причинив ущерб на общую сумму в 450 тыс. рублей. Украденные велосипеды осужденный продавал, а вырученными деньгами распоряжался по собственному усмотрению", — сказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
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