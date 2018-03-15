Подозреваемого в убийстве осудят спустя 24 года

"Находясь на съемной квартире, обвиняемый вначале нанес удар ножом в область груди 45-летнему потерпевшему. Затем обвиняемый и его подельник совместно нанесли не менее 18 ударов ножами в область груди и тела второму мужчине 38-ми лет. От полученных ранений оба потерпевших скончались на месте преступления", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 30 лет, совместно со своим 24-летним знакомым запланировали убийство двух граждан Литовской Республики, занимавшихся скупкой янтаря. Мужчины пригласили их в квартиру под предлогом обсуждения сделки по купле-продаже.