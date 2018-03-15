Россия назвала возможный мотив в деле Скрипаля

Глава российского МИД отметил, что «в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Российская Федерация будет этим заниматься».

«Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов», — пояснил министр.

Лавров добавил, что мотив есть у тех, кто продолжает «наседать» на Россию.