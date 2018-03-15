Россия назвала возможный мотив в деле Скрипаля 

Одним из мотивов в ситуации вокруг дела с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть желание осложнить проведение чемпионата мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
Глава российского МИД отметил, что «в принципе, ни в какой ситуации нельзя предположить, что Российская Федерация будет этим заниматься».
«Но даже если гипотетически взять эту больную извращенную логику западных коллег, то кто в здравом уме может предположить, что Российская Федерация накануне выборов», — пояснил министр.
Лавров добавил, что мотив есть у тех, кто продолжает «наседать» на Россию.