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Дочь эмира исчезла после тревожного видео
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Дочь арабского эмира записала тревожное видео на случай смерти и исчезла 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Youtube / Escape from Dubai
Дочь дубайского эмира, премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума сбежала из страны, оставив видео, записанное ей на случай смерти или другой неприятности, сообщает New York Post. В видео девушка сообщила, что предприняла попытку побега, поскольку не может жить нормальной жизнью в арабском государстве.
По словам 33-летней Латифы, она одна из 30 детей богатейшего шейха. Она пояснила, что по этой же причине из страны бежала ее старшая сестра: ей отказывали в возможности выбирать, запрещали водить автомобиль и устанавливали рамки личной жизни.
Сама Латифа, по ее словам, уже предпринимала попытку побега в подростковом возрасте, после чего три года провела в тюрьме. Ранее Арабские Эмираты покинул ее брат.
Выбраться из страны девушке помог бывший французский шпион, пишет The Daily Mail. Предположительно, Латифа скрывается на яхте у побережья южной Индии и, как ожидается, будет искать политического убежища в Соединенных Штатах, где она установила контакт с адвокатом.
Находясь в 50 километрах от побережья Индии, она отправила сообщение своему представителю Радхе Стерлингу, живущему в Великобритании. Девушка попросила о помощи, поскольку видела снаружи подозрительных людей и слышала выстрелы. Стерлинг попросил Латифу записать стрельбу, но она не ответила.
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