Бомба на ЗИЛе оказалась картонной 

Взрывчатка, которую нашли на территории московского завода ЗИЛ, оказалась муляжом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, опасности находка не представляла. Он отметил, что обнаруженные картонные цилиндры были скреплены клейкой лентой и начинены проводами, но не содержали взрывчатку.
Собеседник агентства отметил, что цилиндры нашел местный охранник. Источник предположил, что это могло произойти в рамках проверки предприятия на антитеррористическую устойчивость.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 15 марта на территории столичного завода ЗИЛ был обнаружен склад с взрывчатыми веществами.