Бомба на ЗИЛе оказалась картонной

Взрывчатка, которую нашли на территории московского завода ЗИЛ , оказалась муляжом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, опасности находка не представляла. Он отметил, что обнаруженные картонные цилиндры были скреплены клейкой лентой и начинены проводами, но не содержали взрывчатку.

Собеседник агентства отметил, что цилиндры нашел местный охранник. Источник предположил, что это могло произойти в рамках проверки предприятия на антитеррористическую устойчивость.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 15 марта на территории столичного завода ЗИЛ был обнаружен склад с взрывчатыми веществами.