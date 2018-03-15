На Кубани пять человек пострадали в ДТП

ДТП на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло в четверг около 10.00 мск.

По предварительным данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ», разворачиваясь, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Chevrolet, за рулем которого был 24-летний мужчина, после чего «ГАЗ» опрокинулся. Произошло возгорание автомобилей.

"В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира автомобиля «ГАЗ» доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.