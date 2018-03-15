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На Кубани пять человек пострадали в ДТП
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На Кубани пять человек пострадали в ДТП 

РИА Новости 15 марта 2018
КРАСНОДАР, 15 мар — РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей в Усть-Лабинском районе Кубани, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
ДТП на автодороге Темрюк — Краснодар — Кропоткин произошло в четверг около 10.00 мск.
По предварительным данным ведомства, 59-летний водитель автомобиля «ГАЗ», разворачиваясь, столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем Chevrolet, за рулем которого был 24-летний мужчина, после чего «ГАЗ» опрокинулся. Произошло возгорание автомобилей.
"В результате ДТП водитель Chevrolet, а также водитель и три пассажира автомобиля «ГАЗ» доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
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