В Греции произошел бунт в лагере мигрантов

В Греции во время бунта в лагере мигрантов пострадали восемь полицейских

Столкновения мигрантов и беженцев произошли минувшей ночью в Центре приема и идентификации Мория на острове Лесбос, ранения получили восемь полицейских, пытавшиеся восстановить порядок, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Столкновения начали примерно 150 беженцев и мигрантов, недовольные тем, что они не могут покинуть остров. Протестующие подожгли мусорные баки.

Вскоре масштаб беспорядков стал расти, протестующие атаковали полицейских, прибывших наводить порядок. В ходе столкновений ранения получили восемь полицейских, которые были доставлены в больницу в Митилини.

Полиция использовала шумовые гранаты.

По данным миграционной службы, инфраструктура лагеря не пострадала.

В последние дни в центре приема в Мория растет напряженность. Во вторник и в среду трое мигрантов угрожали самоубийством, взобравшись на столбы линии электропередачи. Один из них получил удар током, пишет агентство.