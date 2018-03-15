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В Греции произошел бунт в лагере мигрантов
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В Греции во время бунта в лагере мигрантов пострадали восемь полицейских 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Столкновения мигрантов и беженцев произошли минувшей ночью в Центре приема и идентификации Мория на острове Лесбос, ранения получили восемь полицейских, пытавшиеся восстановить порядок, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Столкновения начали примерно 150 беженцев и мигрантов, недовольные тем, что они не могут покинуть остров. Протестующие подожгли мусорные баки.
Вскоре масштаб беспорядков стал расти, протестующие атаковали полицейских, прибывших наводить порядок. В ходе столкновений ранения получили восемь полицейских, которые были доставлены в больницу в Митилини.
Полиция использовала шумовые гранаты.
По данным миграционной службы, инфраструктура лагеря не пострадала.
В последние дни в центре приема в Мория растет напряженность. Во вторник и в среду трое мигрантов угрожали самоубийством, взобравшись на столбы линии электропередачи. Один из них получил удар током, пишет агентство.
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