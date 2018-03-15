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В РФ семь лет ищут убийцу пожилых женщин
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В России семь лет ищут убийцу пожилых женщин 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Убийцу более 30 пожилых женщин разыскивают по всей территории России, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Марий Эл.
В городе Волжск республики Марий Эл 14 ноября 2011 года в своей квартире была обнаружена 80-летняя женщина, задушенная проводом от утюга. С 2011 по 2012 годы 32 аналогичных преступления были совершены на территории Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Нижегородской, Свердловской, Ивановской областей и других регионов России.
"Во всех 32 случаях убийца действовал одинаково: похож и способ совершения преступления, и обстоятельства дел. Все они объединены в одно производство, которое расследуется главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации в городе Нижний Новгород. И хотя за 7 лет не было никаких сдвигов, мы продолжаем искать преступника, регулярно напоминая гражданам его приметы", — рассказала РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Марий Эл Яна Савина.
Она добавила, что фоторобот предполагаемого убийцы был сделан на основе показаний свидетелей, которые видели неизвестного молодого мужчину, заходившего в подъезд одной из жертв.
"Подобные преступления прекратились в 2012 году. Возможно, убийца уже мертв, возможно, сидит. Тем не менее работа по раскрытию серийных преступлений продолжается", — подчеркнула Савина.
За информацию о человеке, совершающем убийства, объявлено вознаграждение в три миллиона рублей.
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