В РФ семь лет ищут убийцу пожилых женщин

"Подобные преступления прекратились в 2012 году. Возможно, убийца уже мертв, возможно, сидит. Тем не менее работа по раскрытию серийных преступлений продолжается", — подчеркнула Савина.

Она добавила, что фоторобот предполагаемого убийцы был сделан на основе показаний свидетелей, которые видели неизвестного молодого мужчину, заходившего в подъезд одной из жертв.