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Директор «Нимбуса» высказался об инциденте с золотом
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Директор авиакомпании «Нимбус» заявил, что не причастен к инциденту с выпавшим из самолёта золотом 

RT на русском 15 марта 2018
Директор авиакомпании «Нимбус» Алексей Тресвятский заявил, что не имеет отношения к транспортировке золота, которое выпало из самолёта Ан-12 в аэропорту Якутска.
«У нас в компании пять самолётов, но Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться во всей этой истории», — заявил RT Тресвятский.
Ранее стало известно, что у грузового самолёта Ан-12 во время взлёта из аэропорта Якутска сорвало левую створку грузового люка. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку.
По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн.
RT на русском: последние новости
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