Директор «Нимбуса» высказался об инциденте с золотом

Директор авиакомпании «Нимбус» заявил, что не причастен к инциденту с выпавшим из самолёта золотом

Директор авиакомпании «Нимбус» Алексей Тресвятский заявил, что не имеет отношения к транспортировке золота, которое выпало из самолёта Ан-12 в аэропорту Якутска «У нас в компании пять самолётов, но Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться во всей этой истории», — заявил RT Тресвятский. Ранее стало известно, что у грузового самолёта Ан-12 во время взлёта из аэропорта Якутска сорвало левую створку грузового люка. По данному факту Следственный комитет проводит доследственную проверку. По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн.