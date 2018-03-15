В Киеве подорвали автомобиль полицейских

"Последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан", — говорится в сообщении Шевченко в Facebook.

По его словам, инцидент произошел ночью в Деснянском районе Киева во время задержания нарядом патрульной полиции местный житель 1988 года рождения без постоянного места работы.