В Киеве подорвали автомобиль полицейских

Мужчина бросил гранату в автомобиль полицейских при попытке его задержания в одном из районов Киева, никто не пострадал, сообщил в четверг пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
По его словам, инцидент произошел ночью в Деснянском районе Киева во время задержания нарядом патрульной полиции местный житель 1988 года рождения без постоянного места работы.
"Последний оказал сопротивление и бросил под служебный автомобиль Тоyota ручную осколочную гранату, которая взорвалась. Взрывом повреждено указанное транспортное средство. Люди не пострадали, правонарушитель задержан", — говорится в сообщении Шевченко в Facebook.