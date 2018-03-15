Золотыми слитками засыпал Якутск самолет

Инцидент в Якутске может обогатить местных жителей. Там у взлетевшего самолёта Ан-12 отвалилась створка, из-за чего по ВПП и окрестностям в радиусе 12 км от Якутска рассыпался груз. Но груз оказался непростым — это были слитки золота и платины общей массой 10 тонн, которые должны были попасть в Красноярск на аффинажный завод.

Пресс-служба аэропорта дала объяснения. Экипаж обнаружил, что левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком, и принял решение возвращаться. Утверждается, что самолёт перед вылетом осматривали техники, он был исправен.