Ещё
В Ростовской области в пожаре погибла женщина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Ростовской области в пожаре погибла женщина 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Накануне вечером, 14 марта, в городе Морозовск на севере Ростовской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Возгорание достигло 100 кв м, однако спасатели потушили его в течение четверти часа. После работ в помещении обнаружили тело 52-летней женщины, хозяйки дома. Известно, что она отравилась продуктами горения. Согласно предварительным данным, возгорание началось из-за замыкания электропроводки.
Также вчера в Ростове-на-Дону горела квартира в многоквартирном жилом доме на улице Еременко. В инциденте никто не пострадал, однако в ходе тушения пожарные эвакуировали 20 человек.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове машина сбила женщину на «зебре» Умер за рулем: автомобиль с мертвым таксистом обнаружили в Ростовской области Самозарождение метро в Таганроге: экскаватор провалился в огромную яму на дороге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию361
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе16
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури38
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе254
Группа «Пикник» разбилась в ДТП56
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение