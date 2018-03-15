В Ростовской области в пожаре погибла женщина

Накануне вечером, 14 марта, в городе Морозовск на севере Ростовской области в частном доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Возгорание достигло 100 кв м, однако спасатели потушили его в течение четверти часа. После работ в помещении обнаружили тело 52-летней женщины, хозяйки дома. Известно, что она отравилась продуктами горения. Согласно предварительным данным, возгорание началось из-за замыкания электропроводки.

Также вчера в Ростове-на-Дону горела квартира в многоквартирном жилом доме на улице Еременко. В инциденте никто не пострадал, однако в ходе тушения пожарные эвакуировали 20 человек.