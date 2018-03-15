Около станции «Тушино» электропоездом травмирован мужчина

На месте происшествия работает транспортная полиция.

В четверг, 15 марта, в районе 7:30 утра около станции «Тушино» Рижского направления Московской железной дороги мужчина был травмирован электропоездом. Причиной послужил переход путей перед близкоидущим поездом. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Пострадавший 1971 года рождения госпитализирован, отмечают в пресс-службе.

На месте происшествия работает транспортная полиция. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Из-за травмирования человека на Рижском направлении две электрички отменены и семь задержаны, подчеркнули в агентстве городских новостей «Москва»

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