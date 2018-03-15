Суд отпустил фигуранта дела Захарченко

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Басманный суд отпустил фигуранта дела полковника Захарченко 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Алексей Вовк
Басманный суд Москвы по просьбе СК РФ отпустил из СИЗО под домашний арест водителя семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от следствия по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Басманный суд Москвы 13 марта удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения в отношении Виктора Клуженкова на домашний арест", — сказала она, отметив, что мера пресечения установлена до 21 марта.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что СК РФ прекратил дело в отношении Клуженкова, которого считали пособником при передаче взятки полковнику Захарченко. В настоящий момент водителю вменяется лишь "пособничество в самовольном оставлении службы" полковником Сениным, сказал источник. Следствие по делу завершено.
По словам источника РИА Новости, полковник ФСБ скрылся из части, написал рапорт на увольнение, а затем уехал за границу. Клуженков, по мнению следствия, помог ему в этом.
Сенин также заочно обвиняется в том, что выступил посредником при передаче взятки в 800 тысяч долларов Дмитрию Захарченко от владельца ресторана "Ля Маре" через генерала полиции Алексея Лаушкина.
Клуженков вину не признает, утверждая, что он только работал водителем (хоть и без официального трудоустройства) и закон не нарушал.
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