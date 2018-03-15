Суд отпустил фигуранта дела Захарченко

Басманный суд отпустил фигуранта дела полковника Захарченко

Ранее источник РИА Новости сообщил, что СК РФ прекратил дело в отношении Клуженкова, которого считали пособником при передаче взятки полковнику Захарченко. В настоящий момент водителю вменяется лишь "пособничество в самовольном оставлении службы" полковником Сениным, сказал источник. Следствие по делу завершено.

По словам источника РИА Новости, полковник ФСБ скрылся из части, написал рапорт на увольнение, а затем уехал за границу. Клуженков, по мнению следствия, помог ему в этом.

Сенин также заочно обвиняется в том, что выступил посредником при передаче взятки в 800 тысяч долларов Дмитрию Захарченко от владельца ресторана "Ля Маре" через генерала полиции Алексея Лаушкина

Клуженков вину не признает, утверждая, что он только работал водителем (хоть и без официального трудоустройства) и закон не нарушал.