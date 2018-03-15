Ещё
На австралийский пляж вынесло корову и быка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На австралийский пляж вынесло корову и быка 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: страница Bob Katter в Facebook
На австралийский пляж во время наводнения вынесло корову и быка. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Животные появились на берегу с разницей в сутки. Останки коровы переработали на ближайшем мусороперерабатывающем заводе, а быка похоронили на пляже чуть выше линии прилива.
Администратор пляжа отметил, что местных жителей немало обеспокоила находка.
«Мы не знаем, откуда они взялись, но понимаем, что они могут быть опасными для здоровья граждан, если мы немедленно их не уберем, — отметил он. — К тому же, из-за наводнения туши могло перенести еще куда-нибудь».
Глава региона Боб Кэттер (Bob Katter) отметил, что произошедшее показывает, насколько серьезный вред хозяйствам может нанести наводнение, и призвал жителей штата эвакуироваться.
12 марта сообщалось, что жительница Австралии спасла ядовитого паука во время наводнения. Женщина залезла в бурлящую реку и вытащила из него веточку дерева авокадо, за которую держался тарантул. Затем она выпустила его на землю.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе11
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури29
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе207
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской192
ЕС осудил строительство Крымского моста152
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение