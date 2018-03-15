Ан-12 едва не рухнул в Якутске

Грузовой АН-12 потерял створку люка при вылете из Якутска

Воздушный поток сорвал левую створку грузового люка у самолета АН-12 компании «Нимбус». Инцидент произошел в момент взлета воздушного судна из аэропорта Якутска

Экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета, сообщает ИА YakutiaMedia.

К полету АН-12 готовили техники, которые входят в состав экипажа. По их данным, воздушное судно было исправно и подготовлено к полету.

Причины инцидента устанавливаются.