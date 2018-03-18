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В Башкирии в ДТП погибли женщина и двое детей
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В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли женщина и двое детей 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Женщина и двое ее маленьких детей погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком на трассе в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
По данным собеседника, трагедия произошла на 55-м километре автодороги Уфа-Янаул в Благовещенском районе Башкирии.
"По предварительным данным, автомобиль "Priora" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой "Iveco". Водитель легковушки жив, его травмы уточняются, а его жена и двое детей от полученных травм погибли на месте аварии", — сообщил собеседник агентства. На месте работают сотрудники ГИБДД.
На территории Башкирии в воскресенье стоит ненастная погода, после обеда во многих районов, в том числе в Уфе, идет ледяной дождь и снег.
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