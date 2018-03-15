В Сочи нашли тело пропавшей девочки

"По нашей информации, ее нашли мертвой", — сказал собеседник. Тело девочки найдено в окрестностях Сочи , предположительно, это пропавшая 13 марта пятилетняя Вероника Тришкина, сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах

Эту информацию подтвердил источник, задействованный в поисках ребенка.

"Девочка найдена мертвой. Сейчас ждем (информации) от Следственного комитета", — сказал он.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи 13 марта. Поиски не прекращались более суток, СК возбудил уголовное дело.