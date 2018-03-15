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Стрелок, ранивший двух человек в американской больнице, найден мертвым
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

Стрелок, ранивший двух человек в американской больнице, найден мертвым 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным местных СМИ, стрелок открыл огонь по людям на территории университетской больницы Бирмингема. Два человека получили ранения. Нападавшего застрелили городские полицейские. Все обстоятельства произошедшего пока выясняются.
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