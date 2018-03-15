Ещё
Глушкова погубила депрессия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы спали: «Крым — это Украина»
Пока вы спали: «Крым — это Украина»

Основная версия смерти Глушкова в Лондоне — суицид, он пребывал в депрессии 

BFM.RU 39 минут назад
Бывший замгендиректора «Аэрофлота» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне от удушья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, основная версия кончины на сегодняшний день — это суицид, криминальная версия не рассматривается.
Глушков, отметил собеседник агентства, долгое время пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой. Кроме того, следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Расследованием обстоятельств смерти Глушкова занимается контртеррористический отдел полиции.
Николай Глушков скончался 12 марта в своем доме в Лондоне. В России он был приговорен судом к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о хищении свыше $122 млн у «Аэрофлота».
BFM.RU: последние новости
Россия ждет доступа к веществу, которым был отравлен Скрипаль Шесть тел обнаружили в жилом доме в Ногинске Смерть друга Березовского вызвала «серьезные вопросы» у полиции и прессы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу706
«Подадим в церковный суд за отпевание Табакова»351
Собчак оценила реакцию Британии на дело Скрипаля567
Лондон заблокировал заявление СБ ООН по делу Скрипаля236
Украина жестко раскритиковала «Сармат»322
Видео
04:14
Россия ответила излившему желчь на Путина Госдепу
Политика Конфликты
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:45
Лондон заблокировал заявление СБ ООН по делу Скрипаля
Политика В мире
00:14
Упавшая фура с газировкой парализовала Дмитровку
Происшествия ДТП
00:38
Жириновский прокомментировал слезы Собчак на дебатах
Политика Выборы 2018
03:29
К москвичам обратились с предупреждением
Новости Москвы Погода
02:50
Муж Наташи Королевой показал все подробности
Шоу-бизнес
03:39
Глушкова погубила депрессия
Происшествия
00:49
«Сбежавшая» Савченко вернулась в Киев
Украина
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение