Глушкова погубила депрессия

Бывший замгендиректора «Аэрофлота» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков скончался в Лондоне от удушья, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, основная версия кончины на сегодняшний день — это суицид, криминальная версия не рассматривается.
Глушков, отметил собеседник агентства, долгое время пребывал в депрессии из-за ухудшившегося из-за судебных тяжб финансового состояния и ранее уже пытался покончить с собой. Кроме того, следствие не связывает смерть Глушкова с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Расследованием обстоятельств смерти Глушкова занимается контртеррористический отдел полиции.
Николай Глушков скончался 12 марта в своем доме в Лондоне. В России он был приговорен судом к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о хищении свыше $122 млн у «Аэрофлота».