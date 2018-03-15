На Рижском направлении отменены электрички

Две электрички отменены и семь задержаны из-за травмирования человека на Рижском направлении

Из-за травмирования человека на Рижском направлении две электрички отменены и семь задержаны, сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

«Поезда №6462/6461 Серпухов-Новоиерусалимская; №6182/6181 Москва-Волоколамск; №6352/6351 Щербинка-Нахабино; №6205 Москва-Румянцево; №6464/6463 Серпухов-Нахабино задерживаются. Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через ж/д пути», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отменены поезда №6605 Москва-Нахабино, №6606 Нахабино-Москва; частично отменены №6462/6461 Серпухов-Новоиерусалимская на участке Дедовск-Новоиерусалимская; №6414/6413 Новоиерусалимская-Серпухов на участке Новоиерусалимская-Дедовск; №6468/6467 Подольск-Дедовск на участке Нахабино-Дедовск; №6412/6411 Дедовск-Люблино на участке Дедовск-Нахабино.