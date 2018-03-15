Нервная пассажирка избила сотрудницу «Аэрофлота» 

Камера видеонаблюдения в московском аэропорту Шереметьево запечатлела агрессивную пассажирку, которая набросилась на сотрудницу авиакомпании «Аэрофлот». Женщина должны была лететь в Мюнхен, но опоздала на самолёт. Соблюдение авиаперевозчиком расписания разозлило опоздавшую, поэтому, когда её догнала сотрудница «Аэрофлота», она набросилась на девушку, сначала ударила несколько раз мобильным телефоном, потом схватила за волосы и наносила удары руками. Сама потерпевшая пояснила, что всего лишь хотела вернуть скандалистке вещь, забытую её на стойке.