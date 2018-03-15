В рыбном гастрономе под Челябинском произошёл взрыв

В ночь на четверг, 15 марта, в магазине «Рыбный гастроном» в Коркино взорвался предмет, похожий на гранату. Никто не пострадал.

— Сегодня ночью в дежурную часть полиции Коркино поступило сообщение из пожарной части о задымлении в одном из магазинов, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области . — Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации 74.ru, устройство, похожее на гранату, взорвалось около часа ночи в рыбном гастрономе на улице 30-летия ВЛКСМ. На месте происшествия силовики обнаружили металлические осколки и кольцо.