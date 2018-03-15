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В Новосибирской области водители двух грузовиков погибли после лобового столкновения
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Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня

В Новосибирской области водители двух грузовиков погибли после лобового столкновения 

Вести.Ru 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
На трассе «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области водители двух грузовых автомобилей погибли в результате лобового столкновения. О ДТП сообщили представители управления ГИБДД по региону.
Как уточняется, в 1:05 15 марта водитель на автомобиле Scania следовал со стороны Новосибирска в сторону Омска и на 1130 километре трассы выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой автомобиль Mercedes, двигавшийся во встречном направлении.
В результате аварии оба водителя погибли на месте происшествия, передает РИА Новости. В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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