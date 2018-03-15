Ещё
Умер за рулем: автомобиль с мертвым таксистом обнаружили в Ростовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер за рулем: автомобиль с мертвым таксистом обнаружили в Ростовской области 

Деловое сообщество 15 марта 2018
Смертью закончился рабочий день таксиста в Каменск-Шахтинске. Мужчина скоропостижно скончался прямо во время поездки в автомобиле. Неуправляемая машина скатилась по склону и врезалась в дерево. Инцидент произошел в начале этой недели, 12 марта. Обнаружили разбитый автомобиль с мертвым водителем внутри случайные прохожие на улице Ленина, они же вызвали сотрудников полиции. Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили, точную причину установят медики. По предварительной версии мужчину схватил резкий сердечный приступ.
Деловое сообщество: последние новости
В Ростове машина сбила женщину на «зебре» В Ростовской области в пожаре погибла женщина В течение четырех дней в Ростове будут отключать свет
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию303
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе14
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури37
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе249
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской212
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение