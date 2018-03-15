Умер за рулем: автомобиль с мертвым таксистом обнаружили в Ростовской области

Смертью закончился рабочий день таксиста в Каменск-Шахтинске. Мужчина скоропостижно скончался прямо во время поездки в автомобиле. Неуправляемая машина скатилась по склону и врезалась в дерево. Инцидент произошел в начале этой недели, 12 марта. Обнаружили разбитый автомобиль с мертвым водителем внутри случайные прохожие на улице Ленина, они же вызвали сотрудников полиции. Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили, точную причину установят медики. По предварительной версии мужчину схватил резкий сердечный приступ.