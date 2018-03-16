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Лондон сообщил о состоянии Скрипалей
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Лондон сообщил о состоянии Скрипалей 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Посольство РФ получило ноту из МИД Великобритании с подтверждением, что работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль находится в критическом состоянии, но этой информации недостаточно, заявил российским журналистам в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" Скрипаля и его дочери Юлии причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.
"Мы только что получили ноту из Форин-офиса о том, что семья Скрипалей находится в критическом состоянии, но для нас этой информации совершенно недостаточно. Британцы по-прежнему скрывают от нас медицинское заключение, у нас нет доступа к пострадавшим, мы не имеем возможности переговорить с врачами. Никто здесь даже не опубликовал фотографию. Поэтому, может быть, они живы, может быть, нет, а, может быть, вообще ничего не случилось. То есть тем самым нам предлагают верить на слово, что абсолютно неприемлемо", — сказал посол.
"Мы будем оказывать давление на англичан чисто формальное. К сожалению, они уходят от каких-либо контактов с посольством, информация выдается очень дозированно, в общих чертах, это вот новый стиль британской политики", — добавил он.
Яковенко подчеркнул, что Лондон обязан сообщить Москве о состоянии здоровья российской гражданки Юлии Скрипаль.
"Они рассматривают, скажем, Сергея Скрипаля в качестве британского гражданина, поэтому отказываются говорить о его состоянии здоровья. Что же касается Юлии Скрипаль, то она российская гражданка, и они признают это, но по ней они тоже ничего не говорят. В связи с этим мы считаем, что это противоречит международному праву. Мы имеем в соответствии с Венской конвенцией полное право получить полную информацию о состоянии здоровья российского гражданина, в чем нам отказывают", — сказал Яковенко.
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