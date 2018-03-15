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В ДТП со скорой в Ленобласти пострадали фельдшер и пациент
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В ДТП со скорой в Ленобласти пострадали фельдшер и пациент 

Говорит Москва 15 марта 2018
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в зоне регулируемого перекрёстка машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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