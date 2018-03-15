В ДТП со скорой в Ленобласти пострадали фельдшер и пациент

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД, в зоне регулируемого перекрёстка машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.