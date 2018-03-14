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Вооруженный инцидент произошел под Рязанью
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Вооруженный инцидент произошел под Рязанью 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Инцидент со стрельбой в деревне Залесное-Чулково произошел в среду, 14 марта.
Вооруженный инцидент произошел в Рязанской области. Правоохранителям пришлось ликвидировать мужчину, устроившего стрельбу из охотничьего ружья.
ЧП развернулось в Кораблинском районе, в деревне Залесное-Чулково.
— Стражи порядка, прибыв на место происшествия, установили, что 55-летний местный житель ходил по двору и стрелял, после чего заперся в доме. Офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь, — объяснили «Интерфаксу» в МВД по региону.
Как установили следователи, вооруженный мужчина находился в нетрезвом состоянии. Начато расследование в связи с происшествием.
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