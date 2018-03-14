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Четыре человека погибли в аварии под Курском
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Четыре человека погибли в аварии с участием микроавтобуса под Курском 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: ТАСС
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Курской области, сообщила руководитель пресс-службы управления МВД региона Лилия Каменева.
"В 21:00 от очевидцев поступило сообщение о ДТП в Золотухинском районе Курской области — лобовое столкновение микроавтобуса "Газель" и Lada Priora. Погибли четыре человека, водитель легкового автомобиля скончался в больнице. Водитель микроавтобуса и пассажирка Priora находятся в больнице", — сказала Каменева.
По предварительной версии, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. На данный момент на месте происшествия регулировку движения осуществляют три экипажа ДПС.
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