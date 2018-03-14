«Новичок» могли изготовить в Англии

США получили рецептуру производства нервно-паралитического газа «Новичок» в 1999 году при утилизации химических отходов в Узбекистане . Об этом в интервью RT рассказал сотрудник комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин

По его словам, американцы вывезли все материалы, сырье и образцы вещества, полностью взяв на себя расходы, «что с ними бывает нечасто».

«На сегодняшний день, можно говорить, что рецептура нервно-паралитического газа «Новичок» находится в руках США, которые, судя по всему, не выполнили полностью свои обязательства по утилизации химических веществ в соответствии с Конвенцией ООН», — заявил Никулин.

Эксперт предположил, что производство «Новичка» могло быть налажено и в Великобритании в лаборатории Портон Даун, куда уже 20 лет не приезжали российские инспекторы.

«В 90-е годы наши специалисты в рамках мер доверия неоднократно выезжали на этот объект, но в последние 20 лет таких инспекций не было», — сказал Никулин.

Инцидент в Солсбери вполне мог быть операцией по испытанию «Новичка», который не удался, так как всем попавшим под воздействие газа удалось выжить, считает Игорь Никулин.

Он подчеркнул, что и США, и Великобритания всегда проявляли большой интерес к результатам различных советских программ, в том числе химической и биологической и к разработкам оружия массового уничтожения.