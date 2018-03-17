В Петербурге из больницы еще одного отравившегося таблетками школьника

С. - ПЕТЕРБУРГ , 17 мар — РИА Новости . Еще один школьник выписан из больницы после отравления таблетками в одной из школ Выборского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются семь детей, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина

Накануне был выписан один из девяти школьников.

"По состоянию на 17 марта (12.00), из ДГКБ (детской городской клинической больницы — ред.) № 5 выписан еще один ребенок. В стационаре после отравления лекарственным средством феназепам остается семь детей — пять мальчиков и две девочки", — написала Митянина в Twitter.

В четверг в школе №97 семиклассники отравились после принятия таблеток. Дети почувствовали себя плохо в ходе урока, сразу же был приглашен школьный врач, который после осмотра принял решение о вызове скорой помощи.

"Скорая" приехала в течение 10 минут, трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 — направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.