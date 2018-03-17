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В Петербурге из больницы еще одного отравившегося таблетками школьника
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В Петербурге из больницы еще одного отравившегося таблетками школьника 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: Говорит Москва
С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. Еще один школьник выписан из больницы после отравления таблетками в одной из школ Выборского района Санкт-Петербурга, в больнице остаются семь детей, сообщила в пятницу вице-губернатор города Анна Митянина.
Накануне был выписан один из девяти школьников.
"По состоянию на 17 марта (12.00), из ДГКБ (детской городской клинической больницы — ред.) № 5 выписан еще один ребенок. В стационаре после отравления лекарственным средством феназепам остается семь детей — пять мальчиков и две девочки", — написала Митянина в Twitter.
В четверг в школе №97 семиклассники отравились после принятия таблеток. Дети почувствовали себя плохо в ходе урока, сразу же был приглашен школьный врач, который после осмотра принял решение о вызове скорой помощи.
"Скорая" приехала в течение 10 минут, трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 — направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.
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