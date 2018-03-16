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В организме отравившихся в Петербурге школьников обнаружен феназепам
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В организме отравившихся в Петербурге школьников обнаружен феназепам 

Аргументы и Факты 17 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Девять детей остаются в больнице после отравления таблетками в петербургской школе.
Как написала в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина, 16 марта из отделения реанимации ДГКБ №5 трое детей были переведены на 13-е отделение для дальнейшего наблюдения и лечения. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное, их самочувствие удовлетворительное.
По словам Митяниной, по результатам исследования у всех пострадавших детей в крови и моче обнаружено лекарственное средство феназепам.
Ранее сообщалось, что 14 учеников седьмого класса школы №97 Выборгского района Санкт-Петербурга отравились неизвестными таблетками.
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