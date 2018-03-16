В организме отравившихся в Петербурге школьников обнаружен феназепам

Девять детей остаются в больнице после отравления таблетками в петербургской школе.

Как написала в Twitter вице-губернатор города Анна Митянина , 16 марта из отделения реанимации ДГКБ №5 трое детей были переведены на 13-е отделение для дальнейшего наблюдения и лечения. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное, их самочувствие удовлетворительное.

По словам Митяниной, по результатам исследования у всех пострадавших детей в крови и моче обнаружено лекарственное средство феназепам.