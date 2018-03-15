Массовое отравление детей произошло в одной из школ Петербурга

Пострадали, как минимум, 10 человек, трое госпитализированы. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру». Отравившиеся — ученики 7-го и 8-го классов. По словам очевидцев, причиной плохого самочувствия подростков могли стать неустановленные таблетки.