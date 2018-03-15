Ещё
Массовое отравление детей произошло в одной из школ Петербурга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Массовое отравление детей произошло в одной из школ Петербурга 

Авторадио 15 марта 2018
Фото: Усолье.Инфо
Пострадали, как минимум, 10 человек, трое госпитализированы. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру». Отравившиеся — ученики 7-го и 8-го классов. По словам очевидцев, причиной плохого самочувствия подростков могли стать неустановленные таблетки.
Авторадио: последние новости
Эксперты изучают цветы, оставленные Скрипалем на могиле жены до инцидента в Солсбери - СМИ На грузинском горнолыжном курорте Гудаури пострадали люди из-за неисправности подъемника В Краснодаре пострадавшие от взрыва жильцы получат компенсации
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение