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Сибиряк вернулся домой после 25 лет рабства
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Сибиряк вернулся домой после 25 лет рабства 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: otstv.ru
Новосибирские волонтеры спасли пожилого мужчину, которого 25 лет продержали в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости».
Геннадий П. уехал туда на заработки еще в 90-е годы. После этого родные потеряли с ним связь. Сам мужчина не помнит, как оказался в заложниках. Злоумышленники забрали у него документы и заставили сторожить овец в ауле. Ночью мужчину привязывали, чтобы он не сбежал.
«Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийске. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят», — рассказала руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова.
Правоохранительные органы Казахстана начали проверку по факту организации похищения и незаконного удержания человека. Лица, причастные к преступлению, находятся в розыске.
В марте две женщины в столичном аэропорту Домодедово пытались продать в рабство девушку 1999 года рождения. Злоумышленницы планировали выручить 1,5 миллиона рублей. Организатором сделки оказалась финалистка конкурса «Миссис Россия 2017».
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