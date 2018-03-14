Сибиряк вернулся домой после 25 лет рабства

Новосибирские волонтеры спасли пожилого мужчину, которого 25 лет продержали в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает портал «Новосибирские новости».

«Мы его встретили, он у нас двое суток жил. Мы его подлечили, устроили в хоспис, взяли на себя все питание и сопровождали непосредственно до дома в Бийске. На всякий случай подключили наших волонтеров на Алтае, чтобы быть уверенными в его безопасности, что его встретят», — рассказала руководитель благотворительного фонда «Созвездие сердец» Маргарита Семикова. Геннадий П. уехал туда на заработки еще в 90-е годы. После этого родные потеряли с ним связь. Сам мужчина не помнит, как оказался в заложниках. Злоумышленники забрали у него документы и заставили сторожить овец в ауле. Ночью мужчину привязывали, чтобы он не сбежал.

Правоохранительные органы Казахстана начали проверку по факту организации похищения и незаконного удержания человека. Лица, причастные к преступлению, находятся в розыске.

В марте две женщины в столичном аэропорту Домодедово пытались продать в рабство девушку 1999 года рождения. Злоумышленницы планировали выручить 1,5 миллиона рублей. Организатором сделки оказалась финалистка конкурса «Миссис Россия 2017».