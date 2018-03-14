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Россия потребовала доступа к Скрипалю
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Россия потребовала консульского доступа к Скрипалю 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Лондоне заявило, что не удовлетворено предоставленной Британией информацией о состоянии здоровья отравленных экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, требует консульского доступа к ним.
Посол России Александр Яковенко также потребовал от британского МИД предоставить Москве образцы отравляющего вещества из «дела Скрипаля», передает РИА «Новости».
66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены нервнопаралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта, как предполагается, речь идет о газе «Новичок». По последним данным, Скрипаль и его дочь находятся в коме.
В среду Великобритания заявила, что высылает 23 российских дипломата из-за ситуации с отравлением Скрипаля. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лондону придется ответить за попытку обмануть мировую общественность в связи с делом Скрипаля.
>> Полиция сообщила о состоянии Скрипаля и его дочери
МИД России назвал поведение Лондона неприемлемым и недостойным.
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