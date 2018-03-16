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В Кирове завели дело после падения снега с крыши на ребенка
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В Кирове завели дело после падения снега с крыши на ребенка 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
Девятилетний мальчик получил травмы из-за падения снега с крыши дома в Кирове, следственные органы завели уголовное дело, сообщает СК РФ по Кировской области.
Как сообщалось ранее, 14 марта мальчик был госпитализирован с повреждениями головы, возникшими в результате падения на него снега с крыши дома по улице Карла Либкнехта в Кирове. У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, скальпированная рана лба.
"Сотрудники Следственного комитета опросили очевидцев инцидента, представителей управляющей компании Октябрьского района, а также обслуживающей организации", — говорится в сообщении СК.
По версии следствия, "Управляющая компания Октябрьского района г. Кирова", а также обслуживающая организация компании не почистили кровлю дома от снега и наледи, а также не проконтролировали должным образом указанные работы. "В результате произошло обрушение снежной массы и наледи с крыши на ребенка", — отмечается в сообщении регионального Следственного комитета.
Расследование уголовного дела продолжается.
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