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В США больному ребенку собрали деньги благодаря смс
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В США больному ребенку собрали деньги на лечение благодаря случайной смс 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Fotolia / Tanusha
Отец шестерых детей из Миссури смог раздобыть деньги на лечение больного раком сына благодаря смс-сообщению, которое предназначалось не ему.
В сообщении, о котором рассказала пользователь Twitter Мэнди Миллер, девушка по имени Сид отправила фотографии платья, чтобы узнать, идет оно ей или нет. Его получил мужчина по имени Тони, который вскоре ответил ей.
​"Я думаю, что это сообщение предназначалось кому-то еще. Моей жены нет дома, я не могу узнать ее мнение, но мои дети думают, что вы выглядите в этом платье ослепительно", — написал он, после чего отправил ей фотографию своих детей, поднявших пальцы вверх.
Твит Мэнди быстро набрал популярность. На следующий день после публикации в комментариях появился человек, знакомый с Тони и его семьей, и сообщивший, что на фото не было шестого ребенка, мальчика по имени Кайзлер, который лежит в больнице с лейкемией.
"Надеюсь, магия Twitter сработает. Ниже — ссылка на сайт GoFundme, на котором собирают деньги на лечение Кайзлера от лейкемии", — написал он.
​Тони рассказала изданию Bored Panda, что на тот момент они собрали всего три тысячи долларов за год. Однако после публикации твита с ссылкой семья получила более 40 тысяч за несколько дней — больше, чем им удалось собрать за два года.
​Мама Кайзлера Рэйчел была шокирована такой реакцией.
"Это так окрыляет, когда тебе напоминают о том, что в мире все еще есть хорошие люди, которые думают о других и мгновенно проявляют щедрость и доброту ", — сказала она.
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