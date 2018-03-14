В США больному ребенку собрали деньги благодаря смс

В США больному ребенку собрали деньги на лечение благодаря случайной смс

Отец шестерых детей из Миссури смог раздобыть деньги на лечение больного раком сына благодаря смс-сообщению, которое предназначалось не ему.

​"Я думаю, что это сообщение предназначалось кому-то еще. Моей жены нет дома, я не могу узнать ее мнение, но мои дети думают, что вы выглядите в этом платье ослепительно", — написал он, после чего отправил ей фотографию своих детей, поднявших пальцы вверх. В сообщении, о котором рассказала пользователь Twitter Мэнди Миллер , девушка по имени Сид отправила фотографии платья, чтобы узнать, идет оно ей или нет. Его получил мужчина по имени Тони, который вскоре ответил ей.

"Надеюсь, магия Twitter сработает. Ниже — ссылка на сайт GoFundme, на котором собирают деньги на лечение Кайзлера от лейкемии", — написал он. Твит Мэнди быстро набрал популярность. На следующий день после публикации в комментариях появился человек, знакомый с Тони и его семьей, и сообщивший, что на фото не было шестого ребенка, мальчика по имени Кайзлер, который лежит в больнице с лейкемией.

​Тони рассказала изданию Bored Panda, что на тот момент они собрали всего три тысячи долларов за год. Однако после публикации твита с ссылкой семья получила более 40 тысяч за несколько дней — больше, чем им удалось собрать за два года.

​Мама Кайзлера Рэйчел была шокирована такой реакцией.