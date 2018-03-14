Ещё
Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство Белоруссии во Вьетнаме отслеживает ситуацию с Настей Рыбкой 

RT на русском 1 час назад
Второй секретарь белорусского посольства во Вьетнаме Дмитрий Гиль сообщил RT, что сотрудники дипмиссии отслеживают ситуацию с задержанной в Таиланде Анастасией Вашукевич.
«Мы ситуацию отслеживаем. В настоящее время они находятся в иммиграционном центре временного пребывания, у них отсутствует виза. Ждём решения суда, далее на основании решения суда будет принято окончательное решение о депортации. В соответствии с гражданством будет депортация либо в Россию, либо в Беларусь», — заявил Гиль.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пытались организовать встречу с Настей Рыбкой и Алексом Лесли.
>> В США ответили на просьбу Рыбки
В конце февраля стало известно, что Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.
RT на русском: последние новости
Источник: экскаватор упал на электричку в Москве ФСБ задержала членов «спящей ячейки» ИГ в Калужской области В Петербурге прокуратура проверяет данные о нападении школьника с ножом на другого ученика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй дала российским дипломатам неделю484
Юбилей Саши Грей26
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России61
На Меркель произошло нападение31
Стал известен размер наследства Табакова237
Видео
01:19
Мэй дала российским дипломатам неделю
В мире
01:30
Истек срок ультиматума к России
В мире Европа
01:36
Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии
В мире
00:27
Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой
Происшествия Шоу-бизнес
01:18
Жена Аршавина расплатилась с «Аэрофлотом»
Шоу-бизнес
04:56
Скончался Леонид Квинихидзе
Шоу-бизнес
02:13
В Москве в четверг выпадет около трети нормы осадков
Новости Москвы
00:23
Московский городской транспорт готов к работе в непогоду
Новости Москвы
Слоненка спасли ковшом экскаватора
В мире Другое
00:52
Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение