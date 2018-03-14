Посольство Белоруссии прояснило ситуацию с Рыбкой

Посольство Белоруссии во Вьетнаме отслеживает ситуацию с Настей Рыбкой

«Мы ситуацию отслеживаем. В настоящее время они находятся в иммиграционном центре временного пребывания, у них отсутствует виза. Ждём решения суда, далее на основании решения суда будет принято окончательное решение о депортации. В соответствии с гражданством будет депортация либо в Россию, либо в Беларусь», — заявил Гиль. Второй секретарь белорусского посольства во Вьетнаме Дмитрий Гиль сообщил RT, что сотрудники дипмиссии отслеживают ситуацию с задержанной в Таиланде Анастасией Вашукевич.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пытались организовать встречу с Настей Рыбкой и Алексом Лесли.

В конце февраля стало известно, что Настя Рыбка и Алекс Лесли задержаны в Таиланде за проведение нелегального секс-тренинга.