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Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой
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Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой 

Рамблер 14 марта 2018
В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в московском районе Бескудниково. Автор ролика обратил внимание, что во дворе многоквартирного орудует один из жильцов с болгаркой. Он подошёл к автомобилю «Жигули» и начал отрезать часть багажника. Очевидец решил выяснить, что происходит. Он спросил мужчину, зачем тот уродует машину и получил ответ, что владелец отечественного авто уже не первый год криво паркуется и мешает всем остальным. Отрезав кусок багажника, борец за свои права спокойно откинул его и въехал на парковочное место.
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