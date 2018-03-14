Взбешенный москвич разрезал машину соседа болгаркой

В социальных сетях набирает популярность видео, снятое в московском районе Бескудниково. Автор ролика обратил внимание, что во дворе многоквартирного орудует один из жильцов с болгаркой. Он подошёл к автомобилю «Жигули» и начал отрезать часть багажника. Очевидец решил выяснить, что происходит. Он спросил мужчину, зачем тот уродует машину и получил ответ, что владелец отечественного авто уже не первый год криво паркуется и мешает всем остальным. Отрезав кусок багажника, борец за свои права спокойно откинул его и въехал на парковочное место.