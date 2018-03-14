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Жителя ЯНАО осудят за убийство белого медведя
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Жителю ЯНАО грозит пять лет заключения за убийство белого медведя 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Житель ЯНАО, обвиняемый в убийстве белого медведя, чью шкуру нашли на заброшенной метеостанции участники экспедиции, может получить от 3 до 5 лет лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура РФ в среду.
По данным ведомства, в апреле прошлого года специалисты Русского географического общества и участники экспедиции "Из Оби в Енисей" нашли в заброшенном здании метеостанции на острове Вилькицкого в Карском море шкуру взрослого самца белого медведя. Животное относится к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Свою находку участники экспедиции привезли в поселок Гыда (ЯНАО), где передали сотруднику полиции.
Полицейские вместе с инспекторами Гыданского природного заповедника выехали на место происшествия. Там они нашли местного жителя, у которого при себе были охотничье оружие, боеприпасы и порох без разрешительных документов. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи белого медведя, а также незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Ущерб экологии от незаконной добычи белого медведя составил 312 тысяч рублей. Задержанного мужчину также обвиняют в браконьерстве.
"По итогам расследования заместителем прокурора Тазовского района 5 марта 2018 года утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи 258.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, а статьи 222.1 УК РФ лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.
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