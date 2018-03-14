Жителя ЯНАО осудят за убийство белого медведя

"По итогам расследования заместителем прокурора Тазовского района 5 марта 2018 года утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи 258.1 УК РФ предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, а статьи 222.1 УК РФ лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Полицейские вместе с инспекторами Гыданского природного заповедника выехали на место происшествия. Там они нашли местного жителя, у которого при себе были охотничье оружие, боеприпасы и порох без разрешительных документов. Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи белого медведя, а также незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Ущерб экологии от незаконной добычи белого медведя составил 312 тысяч рублей. Задержанного мужчину также обвиняют в браконьерстве.