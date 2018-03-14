Расправа в Крыму: семью отправили на дно

Расправа в Крыму: убитую семью отправили на дно

В Крыму арестован сотрудник ФСИН, который подозревается в жестоком убийстве семьи из трех человек. Мотивом расправы стали 250 тысяч рублей, которые привезли погибшие в качестве доплаты за обмен автомобилями. Тела убитых членов семьи нашли на дне водоема. Оказалось, что у подозреваемого были серьезные долги по кредитам. В региональном управлении ФСИН комментировать действия своего сотрудника отказались.

Трагедия, унесшая жизнь трех человек, произошла еще в конце февраля, однако только на днях выяснились шокирующие подробности случившегося.

Супруги Ларьковы с четырехлетней дочерью, проживающие в крымском пгт. Орджоникидзе, 23 февраля выехали на встречу с подозреваемым с целью совершить обмен своего Chevrolet Lanos на более престижный автомобиль с доплатой 250 тыс. руб., после чего пропали без вести.

Через некоторое время сотрудникам Следственного комитета (СК) в Феодосии поступило заявление от родственников, обеспокоенных пропажей семьи в составе трех человек.

Первые дни сотрудники СК пытались найти пропавших сами, однако сделать это оперативно не удалось Тогда 1 марта МВД по Республике Крым и Главное следственное управление СК по Республике Крым попросили жителей региона помочь в розыске Ларьковых. Следователи возбудили уголовное дело по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего) «по факту безвестного исчезновения семьи Ларьковых» и подробно рассказали о приметах пропавших мужчины, женщины и их ребенка.

Спустя неделю, в ночь на 7 марта, в Керчи в районе завода «Залив» правоохранители нашли тела всех трех членов семьи Ларьковых. Автомобиль, в котором находились погибшие Константин Ларьков, его супруга Инна Ходарева и дочь Алина, находились на дне водоема в десяти метрах от берега. На телах супругов были обнаружены огнестрельные ранения.

В тот же день был задержан подозреваемый в убийстве, им оказался сотрудник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На его объявление по поводу автомобиля и откликнулись Ларьковы.

«Преступление обвиняемый совершил по заранее подготовленному плану из корыстных побуждений, желая завладеть денежными средствами потерпевших», — отмечают в крымском управлении СК. Как выяснили следователи, злоумышленник застрелил супругов и забрал денежные средства, предназначенные для обмена автомобилями. После этого с целью сокрытия следов преступления убийца столкнул автомобиль, в котором находились потерпевшие, в канал, расположенный вблизи судоремонтного завода «Залив».

По данным портала «Новости Севастополя», семья Ларьковых после встречи с подозреваемым отправилась в сторону городского пляжа, где от остановки общественного транспорта свернула к водоему.

Именно там, когда машина остановилась, подозреваемый достал пистолет Макарова, заранее взятый из оружейной комнаты исправительной колонии №2 в Керчи, где он предположительно работал, навел оружие на главу семьи и потребовал от него отдать деньги. Ларьков попытался оказать сопротивление, и мужчина выстрелил в него пять раз: дважды в руку и трижды в грудь.

После этого злоумышленник двумя выстрелами убил жену Ларькова. Ребенка, который спрятался между сидений, он не тронул.

Преступник, похитив деньги и телефоны своих жертв, собрал гильзы от пуль, вышел из машины и поставил ее на первую передачу, после чего направил автомобиль, в котором на тот момент находилась живая четырехлетняя девочка, в воду.

Затем он сбежал с места убийства домой, где спрятал пистолет.

Мотивом преступления стал денежный долг сотрудника колонии — на нем «висел» крупный кредит. Похитив деньги, он расплатился ими с кредитором, а мобильный телефон убитых оставил у себя на работе. Когда правоохранители задержали подозреваемого, он сразу признался в содеянном и показал место, где все произошло.

На этой неделе суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, арестованный в следственном изоляторе в целях его же безопасности помещен в отдельную камеру. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В региональном управлении ФСИН отказались комментировать «Газете.Ru» причастность своего сотрудника к убийству.