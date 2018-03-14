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Новгородца осудили за покупку наркотика через Telegram
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Жителя Великого Новгорода осудили за покупку наркотика через Telegram 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Новгородский районный суд приговорил местного жителя Максима Павлова к трем с половиной годам лишения свободы условно за приобретение наркотического средства в крупном размере через мессенджер Telegram, сообщает в среду областная прокуратура.
"Судом установлено, что в августе 2017 года Павлов у неустановленного лица в городе Великий Новгород через мессенджер Telegram приобрел наркотическое средство массой более 2,8 грамма за 1200 рублей, которое хранил до задержания сотрудниками полиции. Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. Приговором суда Павлову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года", — говорится в сообщении.
Уголовное дело расследовалось по статье "Незаконные приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере", уточнили в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, информирует ведомство.
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