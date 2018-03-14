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Енот завис на фонарном столбе в Сочи
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Енот завис на фонарном столбе в Сочи 

Рамблер 14 марта 2018
Сочинские спасатели провели необычную операцию — им пришлось снимать с фонарного столба енота. Сначала спасатели пытались достать зверька, используя подъёмник, но енот не согласился покидать столб. Эти хищники прекрасно лазают по деревьям и даже могут повиснуть на ветке, подобно обезьяне. Возможно, еноту просто понравилось приключение. После нескольких попыток засунуть животное в мешок, енот сам спрыгнул со столба на растянутый внизу полиэтилен. После удачного приземления он спешно покинул место происшествия. На данный момент неизвестно, каким образом хищник оказался на фонарном столбе.
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