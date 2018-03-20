При строительстве метро в Москве произошло ЧП

В Москве обвалился грунт при строительстве станции метро

"При строительстве станции метро "Юго-Восточная" произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала — четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров", — сказал источник. Москве при строительстве станции метро произошел провал грунта глубиной в четыре метра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отмечается, что из-за происшествия движение транспорта по двум полосам из четырех перекрыли.