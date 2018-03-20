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При строительстве метро в Москве произошло ЧП
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В Москве обвалился грунт при строительстве станции метро 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В Москве при строительстве станции метро произошел провал грунта глубиной в четыре метра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"При строительстве станции метро "Юго-Восточная" произошло проседание грунта на тротуаре и проезжей части улицы Ферганская. Глубина провала — четыре метра, длина — десять метров, ширина — шесть метров", — сказал источник.
Отмечается, что из-за происшествия движение транспорта по двум полосам из четырех перекрыли.
Ранее сообщалось, что при обвале грунта в Тюменской области погиб ребенок.
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